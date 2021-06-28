Це стало відповіддю на обстріли американських солдатів в Іраку

Сполучені Штати завдали серії авіаударів по бойовиках у Сирії та Іраку, яких підтримує Іран. Це стало відповіддю на обстріли американських солдатів в Іраку - заявили в Пентагоні. Цілили насамперед по складах зброї ісламістів. Скільки терористів загинуло - не розголошують.

За свою каденцію Джо Байден уже вдруге віддає такі накази. У Пентагоні наголошують - у такий спосіб Президент США дає зрозуміти, що й надалі рішуче діятиме задля захисту американських військових.