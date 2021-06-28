Бельгія дозволить в'їзд вакцинованим українським туристам з 1 липня. Дедалі більше країн ЄС оголошують про відкриття кордонів для мандрівників з-поза меж шенгену. На яких умовах і після щеплення якими вакцинами - розкаже Олена Абрамович.

У Франції найменше госпіталізацій від жовтня, у Чехії достроково оголосили новий етап послаблень карантину, а в Литві з 1 липня його взагалі скасовують. З прогресом вакцинації країни ЄС потроху повертаються до звичного життя. І оголошують нові правила мандрівок, як для європейців, так і для тих, хто живе за межами шенгену. Зокрема й українців.

Головна відмінність правил перетину кордону країн шенгенської зони для жителів ЄС і тих, хто мешкає поза блоком, - це вакцинація. Для європейців вона не обов'язкова. Вони мають право поїхати на відпочинок просто зі свіжим тестом чи доказом нещодавньої хвороби. Для іноземців, зокрема й українців з біометричними паспортами, - без щеплення - нікуди.

Допускатимуть у ЄС щеплених іноземців, до слова, не з усіх куточків світу. Кожна країна-член вирішує це питання самостійно, ділячи світ на додаткові категорії, залежно від рівня захворюваності. Українцям у цьому питанні поки що щастить. Франція внесла нас в помаранчеві списки, тобто приймає вакцинованих туристів, так само і Німеччина. Бельгія, наприклад, грузинам в'їзд заборонила, вони - у "темно-червоному списку", а українцям дозволила.

Усі, хто прибуває з-поза меж Європейського Союзу, мають бути повністю вакциновані (+ 2 тижні) препаратом, визнаним ЄС, і зробити ПЛР-тест у день прибуття.

ПЛР-тест - це додаткова умова до вакцинації, яку вимагають не лише більшість країн, а часом навіть авіалінії. Та справжні труднощі в українців можуть виникнути не з тестами, а з визнанням вакцин. Індійська "Астра-Зенека", або "Covishield", якою щеплювали більшість українців, не затверджена у ЄС.

Досі під розглядом і не отримала зеленого світла і китайська "Синофарм". Тож поки що відпустку в ЄС можуть планувати лише щеплені корейською "AstraZenecа-SKBio", або ж "Пфайзером". Принаймні щодо тих країн, які не зробили винятків.

Адальбер Янц, речник Єврокомісії з питань міграції:

У рекомендації Ради ЄС зазначено два моменти. Перше - країнам-членам потрібно відкрити свої кордони для туристів, вакцинованих затвердженим у ЄС препаратом. Друге, якщо хочуть, і це додаткова опція - вони можуть відкрити кордони для щеплених вакциною, рекомендованою ВООЗ.

Ширший перелік препаратів, а подекуди й просто тест для в'їзду, українцям дозволили Греція, Болгарія та Хорватія. Туди наші туристи літали ще в червні з паперовими довідками. Невдовзі ж Україна має перейти на цифрові паспорти вакцинації, розроблені спільно з ЄС. Їх гарантовано мають визнавати всі країни-члени Євросоюзу.

Зробити доступними цифрові паспорти вакцинації українські урядовці обіцяли за тиждень-два після Євросоюзу. А в ЄС, нагадаю, офіційна дата запуску - 1 липня. Залишається сподіватись, що штам "Дельта" не пошириться в Україні. І наша держава не потрапить у перелік тих країн, звідки туристи не бажані.