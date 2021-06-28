На передовій у День Конституції на диво тихо. Станом на вечір у штабі не зафіксували жодного обстрілу з боку противника. Утім, українські військові не розслабляються, адже ворог непередбачуваний і може відкрити вогонь у будь-який момент.

На позиціях наших бійців побував Станіслав Кухарчук.

Прикриваючись густою посадкою та високою травою Максим прямує перевіряти спостережний пост. Його підрозділ захищає Маріупольський напрямок у полях неподалік села Старогнатівка. Ворога наші вояки тут тримають у тонусі і "показувати зуби" не дають.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

- Це на початку, як тільки заїхали то з СПГ 9 обстріляли, дуже так інтенсивно обстрілювали, хотіли типу визначитись хто главний. - І визначились хто? - Да !

Останнього разу ворог гатив тут із мінометів кілька тижнів тому, але отримав рішучу відсіч. На ці рубежі українське військо вийшло ще 2018 року. Відтоді фронт не рухається і тут точиться жорстка позиційна війна. Це дало змогу противнику пристріляти кожен метр нашої оборони.

Вчора тут поранили українського бійця. Та у його підрозділі кажуть, хлопець народився в сорочці.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Граната прилетіла метра півтора від нашого військовослужбовця - получив контузію, легкі поранення, надіємося, що скоро буде з нами.

Ворожі позиції звідси всього в п'ятистах метрах. Юрій уважно спостерігає за укріпленнями ворога. Поки на цій ділянці працює спостережна місія ОБСЄ - противник з окопів намагається не виходить.

Ну у них постоянно тут проходят ротации - раз в месяц. Ходят на легке на данном участке. Такое ощущение , что что-то они ждут или мы ждем, но как-то подозрительно, как по мне.

Та щойно спостерігачі їдуть - на позиціях починається рух. Аби відбити у противника бажання здійснювати обстріли - армійці відкривають вогонь на випередження.

Загалом День Конституції на фронті розпочався на диво спокійно. Та наші військові не розслабляються попереду ще святкова ніч і противник вірогідно дасть про себе знати.