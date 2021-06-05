Под Ривне на трассе произошло жуткое смертельное ДТП [ Редактировать ]
В Ривненской области на трассе "Киев-Чоп" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух транспортных средств.
Автомобили Mitsubishi Outlender и Seat Inca столкнулись на большой скорости. В результате аварии мгновенно погибли 2 человека (пассажир и водитель Outlender).
Отмечается, что люди, находящееся во втором автомобиле, получили травмы различной тяжести. Прибывшие на место трагедии медработники госпитализировали пострадавших в медучреждения города Ривне. В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Фото: ГСЧС
Читайте также, на автодороге Бердичев-Хмельник, неподалеку с. Мирное, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика. В результате погиб житель Бердичева, еще двух мужчин госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
Кроме того, в Харьковской области, в районе 20 км автодороги Чугуев - Меловое, произошло смертельное ДТП. За рулем автомобиля Toyota Hilux находился 52-летнего мужчины, который двигался со стороны города Купянск в направлении Харькова и автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Поїхав на "червоний", протаранив авто та зніс з дороги пішохода, а потім втік з місця пригоди - такі наслідки моторошної автотрощі в Рівному
Поїхав на "червоний", протаранив авто та зніс з дороги пішохода, а потім втік з місця пригоди - такі наслідки моторошної автотрощі в Рівному
Користування гаджетами на пішохідних переходах - чому люди легковажать і чи штрафуватимуть за це?
Инцидент произошел на улице Дубенской
Трагедия случилась на трассе Киев-Харьков-Должанский