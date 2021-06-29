Во вторник, 29 июня, Кабинет министров продлил действующий механизм специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения. Действующая цена для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч сохранена до 1 августа 2021 года.

Постановление Кабмина от №659 от 29 июня обнародовано на Правительственном портале.

Ранее Министерство энергетики инициировало продление специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения до 1 августа.

Ранее сообщалось, что Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

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