Канада та США потерпають від аномальних температур [ Редактировать ]
Захід Канади та частину Штатів накрила небувала спека. У канадській провінції Британська Колумбія зафіксували рекордні 47 градусів. І це не межа - кажуть синоптики.
В американських Сієтлі і Портленді, де зазвичай дощить і доволі прохолодно, температура сягнула плюс 40. Жителів попереджають: аномальна спека протримається щонайменше до кінця тижня.
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Це пояснюють зоною високого тиску, яка встановилася над північним заходом США та частиною Канади. У деяких містах вже відкрили спеціальні центри з кондиціонерами, де місцеві за потреби зможуть охолодитися та прийти до тями
В американських містах Сієтл і Портленд, де зазвичай дощить та прохолодно, температура сягнула 40 градусів. Жителів попереджають: аномальна спека триматиметься щонайменше до кінця тижня
Жителів попереджають: аномальна спека триматиметься щонайменше до кінця тижня. Закликають перебувати у затінку і пити достатньо води
В канадській провінції Британська Колумбія зафіксували близько 47 градусів - рекордні за останні 84 роки. І це не межа, кажуть синоптики
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