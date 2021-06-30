Замість шляху тут уже давно самі лише ями

Відрізаними від цивілізації можуть опинитися жителі Старої Покровки на Харківщині. Єдина дорога, що веде до їхнього села, ущент зруйнована. Перевізник відмовився пускати туди рейсовий автобус. Тож люди запросили чиновників, щоб ті на власні очі побачили всі ями.

Це - єдина дорога, якою можна дістатися до Старої Покровки - села, в якому живе тисяча людей. Замість шляху тут уже давно самі лише ями.

Ось у цьому місці асфальту немає взагалі. Через суцільне бездоріжжя рейсовий автобус тут не ходить уже понад рік.

Голова сільради каже: громада цю дорогу ремонтувати просто не має права.

Олена Слабінська, голова Новопокровської селищної ради:

Бо ця дорога підпорядкована "дорога Харківщини". Це обласного підпорядкування дорога.

Активісти з Покровської селищної ради запросили комісію з "Укртрансбезпеки" та "Автодору" - щоб посадовці на власні очі побачили стан шляху та склали акт.

Ганна Смоловик, активістка, депутат Новопокровської селищної ради:

Минулого року тут зробили ямковий ремонт на 843 тисячі. Це було перед виборами, робили швидко, зробили як зробили.

До чиновників вийшли й люди.

Іван Кривошеєв, житель Старої Покровки:

Яма на яме! Разве это дорога? Невозможно идти там даже!

Неочікувано з'явились і шляховики. І взялися за ямковий ремонт.

Андрій, дорожній робітник:

- Та воно ж там в землю! - Яке в землю? - Основаніє, щебьонка. Воно на основанії ложиться. Емульсія скріплює. Укатчик он стоїть закатує. Розрівняли лопатами. Шваброй вировняли. Закатали. - До осені простоїть? - Хватить!

Та ямкове латання тут не допоможе, - погоджуються й самі шляховики. І називають суму, що необхідна на капітальний ремонт двох кілометрів дороги.

Михайло Войтенко, заступник директора з експлуатаційного утримання ДП "Дороги Харківщини":

Приблизно мільйонів п'ятнадцять. У нас є кошторисна документація на цю дорогу, ми будемо її пропонувати в поточний середній ремонт. Ми вже її пропонували, але, на жаль, вона не ввійшла в список перелік доріг, які ремонтуються.

Людям пояснюють - передусім для ремонту обирають дороги, які ведуть до кількох громад.

Михайло Войтенко, заступник директора з експлуатаційного утримання ДП "Дороги Харківщини":

Дорогу выбирают по какому принципу - где идет 5-6 громад, которые соединяют с населенным пунктом, с городом Харьковом. Понятно, что здесь люди живут.

А от коли з'являться гроші на відновлення дороги до Старої Покровки - невідомо. Кошторис має ще погодити обласна рада. Тож жителі крок за кроком почали проходити всю бюрократичну процедуру. Бо якщо дорогу не відновлять, до села не зможуть доїхати ані шкільний автобус, ані "швидка".