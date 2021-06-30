Новонародженого панголіна показали у В'єтнамі (відео) [ Редактировать ]
Новонародженого панголіна показали у В'єтнамі. Маля з'явилося на світ у звіринці, який спеціалізується на виведенні цього виду ссавців. Працівники зазначають: дитинча здорове й нині перебуває під пильним доглядом матері.
Панголіни - одні з найнезахищеніших тварин у світі. Вони не кусають, не випускають отрути, не мають гострих зубів - тож опинилися на межі вимирання.
Браконьєри відловлюють їх заради м'яса та луски. В народній медицині вважають, що панголін може вилікувати ледь не від усіх хвороб.
Нгуєн Ван Тай, волонтер:
Ще дитиною я побачив, як мати намагається боронити своє маля від браконьєрів. Ці тварини здатні захищатися від інших хижаків у дикій природі, однак не від людини. Ціна кілограму м'яса на чорному ринку - 200 чи 300 доларів. Саме тому на панголінів так активно полюють.
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