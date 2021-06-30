Новонародженого панголіна показали у В'єтнамі. Маля з'явилося на світ у звіринці, який спеціалізується на виведенні цього виду ссавців. Працівники зазначають: дитинча здорове й нині перебуває під пильним доглядом матері.

Панголіни - одні з найнезахищеніших тварин у світі. Вони не кусають, не випускають отрути, не мають гострих зубів - тож опинилися на межі вимирання.

Браконьєри відловлюють їх заради м'яса та луски. В народній медицині вважають, що панголін може вилікувати ледь не від усіх хвороб.

Нгуєн Ван Тай, волонтер: