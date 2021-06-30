Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о кризисной ситуации в сфере обеспечения безопасности КНДР и ее населения. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на публикацию Центрального телеграфного агентства Кореи.

Ким Чен Ын отметил, что это произошло из-за некомпетентности и безответственности ряда высокопоставленных чиновников, которые в итоге были отправлены в отставку. В связи с этим он призвал активизировать кампанию против "идеологических ошибок и негативных элементов разного рода".

"Высокопоставленные чиновники, ответственные за важные государственные дела, пренебрегли реализацией решений партии. Тем самым они вызвали серьезный инцидент, который повлек тяжелые последствия кризисной ситуации в деле обеспечения безопасности государства и граждан", - сказал Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР "самой трудной в истории". По его словам, достижениями КНДР обязана "беззаветной преданности и героической борьбе" рабочего класса.

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