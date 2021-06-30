Ким Чен Ын заявил о "большом кризисе" в КНДР [ Редактировать ]
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о кризисной ситуации в сфере обеспечения безопасности КНДР и ее населения. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на публикацию Центрального телеграфного агентства Кореи.
Ким Чен Ын отметил, что это произошло из-за некомпетентности и безответственности ряда высокопоставленных чиновников, которые в итоге были отправлены в отставку. В связи с этим он призвал активизировать кампанию против "идеологических ошибок и негативных элементов разного рода".
"Высокопоставленные чиновники, ответственные за важные государственные дела, пренебрегли реализацией решений партии. Тем самым они вызвали серьезный инцидент, который повлек тяжелые последствия кризисной ситуации в деле обеспечения безопасности государства и граждан", - сказал Ким Чен Ын.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР "самой трудной в истории". По его словам, достижениями КНДР обязана "беззаветной преданности и героической борьбе" рабочего класса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Також працівники державного телеканалу провели опитування серед пересічних громадян. Один із респондентів висловився, цитую, "болить серце та навертаються сльози, коли бачиш виснаженого лідера"
Юрій Павленко проаналізував рішення Ради щодо нової структури териоріальної оборони в Україні
Соратника российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова объявили в международный розыск
Дмитро Анопченко розповів, як у Штатах оцінюють саміт президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна у Женеві
На останньому засіданні панівної Трудової партії слово узяв лідер країни Кім Чен Ин. Він закликав ужити заходів, щоб подолати складну ситуацію з харчами