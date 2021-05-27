Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР "самой трудной в истории" [ Редактировать ]
Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ситуацию в стране в последние годы "самой трудной в истории".
Об этом он заявил в послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
По словам Ким Чен Ына, достижениями КНДР обязана "беззаветной преданности и героической борьбе" рабочего класса.
"За последние годы, несмотря на самую трудную в истории ситуацию, резко возросли государственная мощь и статус страны… Сейчас нам приходится вести трудную борьбу в обстановке, когда во всем ощущается нехватка", - отметил он.
Лидер КНДР также заявил, что страна вступила в новую эпоху, "выйдя за рамки стадии защиты" и самосохранения, поэтому теперь ситуация требует радикального прогресса, перемен и темпов роста.
Ранее мы писали о том, что Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии.
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