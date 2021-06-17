Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его стране грозит голод. Об этом сообщает ТСН.

Кроме того, глава государства предупредил граждан, что надо готовиться к тяжелому периоду. А в надвигающихся проблемах он обвинил неурожай и коронавирус.

По его мнению, принятые ограничения затянули "борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".

Отмечается, что диктатор КНДР выглядел заметно похудевшим. Многие убеждены, вряд ли это болезнь, скорее всего, его уговорили сесть на диету.

Ранее мы писали о том, что Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии.

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