"КНДР грозит голод" - Ким Чен Ын [ Редактировать ]
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его стране грозит голод. Об этом сообщает ТСН.
Кроме того, глава государства предупредил граждан, что надо готовиться к тяжелому периоду. А в надвигающихся проблемах он обвинил неурожай и коронавирус.
По его мнению, принятые ограничения затянули "борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".
Отмечается, что диктатор КНДР выглядел заметно похудевшим. Многие убеждены, вряд ли это болезнь, скорее всего, его уговорили сесть на диету.
Ранее мы писали о том, что Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном при одном условии.
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