В среду, 30 июня, президент России Владимир Путин назвал провокацией проход британского эсминца "Дефендер" у берегов Крыма, но не считает, что он мог спровоцировать глобальную войну. Об этом он сказал в ходе прямой линии.

Нет, мне так не кажется. Даже если бы мы потопили корабль, вряд ли мы оказались на пороге Третьей мировой войны. Те, кто это делают, понимают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Конечно, это провокация.

"Она была комплексной. Проводилась не только британцами, а и американцами. Утром с Крита взлетел американский разведывательный самолет. Бортовой номер - 63/9792. Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что с помощью самолета-разведчика пытались вскрыть наши действия. Мы это видели и знали. Поэтому давали такую информацию, которую считали нужным", - добавил он.

Также Путин отметил политическую составляющую.

Встреча недавно состоялась в Женеве. Спрашивается, зачем было после нее совершать такую провокацию? Чтобы показать, что они без уважения относятся к выборы крымчан по отношению к Российской Федерации? Они там что-то не признают. Не признавайте дальше. Но зачем провокации?

При этом Путин отметил, что его больше беспокоит другой вопрос.

Меня беспокоит более фундаментальная вещь - начала военного освоения украинской территории. Это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Вот об этом мы должны думать.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если Кремль согласится обсуждать вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.

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