Выходные в июле-2021: сколько будут отдыхать украинцы [ Редактировать ]
В июле 2021 нас ждет довольно спокойный месяц, в котором нет дополнительных праздничных выходных дней. Всего во второй месяц лета 31 календарный день, из них 22 - рабочих и 9 - выходных дней. Месяц начнется с четверга, а закончится субботой. Дополнительные праздничные или сокращенные дни не предусмотрены.
Выходными днями в июле станут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 число.
Все праздники в июле 2021:
1 июля - День архитектуры Украины
2 июля - День работника государственной налоговой службы Украины
4 июля - День Военно-морских сил Украины
6 июля - День войск ПВО Вооруженных сил Украины
7 июля - День работника природно-заповедного дела
11 июля - День рыбака; Всемирный день народонаселения
12 июля - Всемирный день бортпроводника
16 июля - День бухгалтера
18 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, Международный день Нельсона Манделы
25 июля - День флота Украины; День работников торговли
28 июля - Международный день борьбы с вирусными гепатитами; День PR-специалиста
30 июля - День системного администратора
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