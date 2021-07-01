В Україні за середу зафіксували 705 випадків коронавірусу [ Редактировать ]
705 випадків коронавірусу зафіксували в Україні за минулу добу. Одужало близько двох тисяч. 51 людина померла. Найбільше заражень у Києві та області, на Харківщині та Одещині.
Щепилися напередодні понад 80 тисяч українців. Із них 60 тисяч другою дозою. Загалом повністю імунізовані - майже 650 тисяч українців.
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