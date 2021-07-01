Військові з України, США і Великої Британії демонстрували свої вміння

У Чорному морі нині тривають міжнародні навчання Sea Breeze. Напередодні стартувала повітряна фаза маневрів. Військові з України, США і Великої Британії демонстрували свої вміння на летовищі в Миколаєві. Як усе відбувалося - бачила Марина Михайловська.

У небо здіймаються два морських вертольоти-амфібії Мі-14. Їхнє завдання виявити та знищити підводні човни противника. На іншій локації - модернізований Мі-8 з групою спецпризначення евакуює поранених. А з літака Ан-2 десантуються авіаційні рятувальники.

На цьому етапі тренувань свої бойові навички демонструють підрозділи військово-морських та повітряних сил, сухопутні війська та прикордонники.

Анатолій Глиненко, начальник авіаційного синдикату міжнародних навчань Sea Breeze-2021:

На авіацію покладають пошуково-рятувальне забезпечення, медична евакуація, викриття надводної обстановки, викриття повітряної обстановки, а також забезпечення дій кораблів в морі, а також забезпечення наземного компоненту. Це перевезення особового складу, парашутне та безпарашутне десантування, а також імітація вогневого прикриття наземного компоненту.

Дії українських військових супроводжують винищувачі Британських королівських ВМС. І це вперше в історії Sea Breeze. А от пілоти зі Сполучених Штатів демонструють можливості морського патрульного літака Р-8.

Стюарт Бауман, директор міжнародних навчань Sea Breeze-2021:

Я стежив, з яким запалом українські підрозділи виконували показові польоти. І все це дає нам змогу зрозуміти, що ми наближаємося до взаємосумісності. І відпрацьовуємо ці елементи дуже успішно.

Повітряний компонент відповідає загальній легенді навчань. За її основу взяли реальний досвід - окупацію Криму. Тільки цього разу ймовірний противник накинув око на Острів Зміїний, Тендру та Бесарабію.

Олексій Доскат, директор міжнародних навчань Sea Breeze-2021, Україна:

Наша авіація спільно з авіацією країн партнерів і інших видів збройних сил України та складових сил оборони відпрацює спільні дії, щоб потім під час активної фази навчань виконати поставлені завдання.

Відпрацювання спільних дій авіації організатори оцінили схвально. Самі ж льотчики наголошують: взаємодія на міжнародних навчаннях неабияк корисна - є можливість ознайомитися з повітряними суднами інших країн та обмінятися досвідом у роботі.