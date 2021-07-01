У Києві на вулиці вийдуть інспектори паркування [ Редактировать ]
"Стояти" - стане дорожче. У Києві зросте вартість парковки. Причому це може статися вже завтра, як повідомили редакції "Подробиць". І припаркувати машину задарма стане важче. Бо на вулиці вийде посилений рейд інспекторів. Ірина Баглай - про все докладно.
Забиті автівками двори і щільно заставлені тротуари так, що пішоходу не пройти, звична картина в Києві. Автівок дедалі більшає, а от паркомісць на всіх не вистачає. І якщо в центрі з цим борються евакуатори, щомісяця забираючи на стоянку по 300 авто, то...
Владислав Антонов, засновник порталу dtp.kiev.ua:
Чим далі від центру тим більше порушень, коли люди дозволяють вставати собі у дворах і повністю перекривати рух.
Прорідити ці колони та звільнити проїзди і проходи столична влада вирішила, підвищивши вартість оплати за паркування. І одночасно наповнити бюджет. Нині година в центрі коштує 10 грн, з липня буде до 35. Місто поділять на зони: у прилеглій до центру постояти вздовж дороги коштуватиме 25 грн, а в спальних районах 5.
Вихідні, святкові та ніч, як бонус, безкоштовне паркування. А ще планують надати знижки для постійних користувачів - від 30 до 60 відсотків, якщо купуєш абонемент. Та чи почнуть платити?
У мене є додаток, муніципальний додаток який дозволяє сплачувати, там де зони паркування я оплачую.
Дмитро свідомий водій, каже, з розумінням ставиться до підвищення.
Ціни ростуть, інфляція в країні це більше не до міської влади питання.
Нині в столиці можливий лише безготівковий розрахунок за користування паркомісцем. У минуле відійшли доволі зручні для водіїв паркомати. Нині це квест - знайти їх на вулицях.
Лучше б через терминал, если б были паркоматы, они есть, но они не работают.
Їхнє місце охоче посіли люди в жилетах. Щоправда, ані до парковок, ані до київського пастрансу, який надає цю послугу, вони не мають жодного стосунку. Та готівку полюбляють.
Влад Антонов:
Я зустрічав навіть не паркування, а асистентів по паркуванню, котрі підходять до будь-якого місця одягають жилет, помагають припаркуватися, випускають автівку і беруть за свої послуги 20-50 грн. Ці гроші котрі ви сплачуєте вони не йдуть на благо країни.
І саме через них від паркоматів, пояснюють в інспекції, вимушено відмовились.
Аліна Ярош, заступник начальника управління "Інспекція з паркування":
Вони неефективні, саме ці люди і псували їх виводили з ладу, бо невигідно було, щоб до них підходили люди.
Агресивно можуть відреагувати й на відмову платити, попереджає Михайло.
Михайло:
Ни разу не платил из-за того, что я не оставляю там машину потому что они умные люди и могут еще в придачу покалечить машину, если не заплатишь.
Та легковажно сплативши 20 грн такому шахраю, водій згодом отримував ще й удесятеро більший штраф.
Аліна Ярош, заступник начальника управління "Інспекція з паркування":
Привчимо себе виходячи зі свого транспортного засобу і не давати кошти невідомим особам, взагалі нікому не давайте кошти, бо тільки безнальна оплата зараз існує в Києві і вони самі зникнуть з вулиці.
Чи платитимуть водії за підвищеними тарифами в Україні? І чи велика ця сума? Для порівняння в Німеччині одна година коштує до трьох євро, подекуди й шість, але у своєму районі, де ви проживаєте, за рік платитимете лише 20 євро.
У Сполучених Штатах година два долари, але є безкоштовна можливість простояти до двох годин, у Нью-Йорку на Манхетені дорожче, кілька годин можуть коштувати й півсотні. Тож за підвищеними тарифами вже від завтра краще сплатити. Адже разом із новою ціною на вулицях з'являться й інспектори, які перевірятимуть припарковані автівки.
В інспекції визнають донині для контролю порушень людей не вистачало, але нещодавно набрали новий склад. І згодом парламент планує наділити їх додатковими повноваженнями. Вони зможуть штрафувати за незаконне паркування на місцях для інвалідів.
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