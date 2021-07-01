В Австралии братья-близнецы Евангелос и Гарри Лабракисы построили самый маленький ночной клуб в мире. Их заведение попало в Книгу рекордов Гиннеса.

По словам братьев, идея построить ночной клуб пришла после осознания того, сколько крутых вечеринок они пропускают из-за пандемии коронавируса, пишет svidok.online.

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Гарри работает диджеем, поэтому они осознанно подошли к зданию мобильного клуба. Для создания заведения парни использовали старый садовый сарай размером 1,5 x 0,73 x 1,8 метра. Братья Лабракисы назвали ночной клуб - Doof Shed, за основу названия они использовали сленговое выражение, означающее "танцевальная вечеринка".

Ночной клуб оснащен звуковой системой фокусировки, диджейской установкой Pionner, дымовой машиной и интеллектуальным освещением. По словам братьев, в миниатюрном заведении могут поместиться семь человек.

Лабракисы устроили лотерею для желающих посетить Doof Shed. Гости клуба смогут самостоятельно выбрать шоу, которое они хотели бы посетить.

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