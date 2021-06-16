В Украине разрешили массовые мероприятия без соблюдения дистанции [ Редактировать ]
Со среды, 16 июня, вся территория Украины находится в обновленной "зеленой зоне". Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.
В соответствии с решением, проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных) в помещениях разрешается со 100% наполнением и без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.
Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который был сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации, маски не нужны.
Ранее сообщалось, что вся Украина перешла в "зеленую" зону карантина.
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