Зробив щеплення - отримай приз.

У канадській провінції Манітоба всі вакциновані проти COVID-19 автоматично стають учасниками лотереї. Призовий фонд - понад півтора мільйона доларів. Про це заявив прем'єр-міністр регіону.

За його словами, розіграш триватиме у два етапи. Перший - для тих, хто отримав одну дозу вакцини, фінал - для повністю щеплених. Сума можливого виграшу для повнолітніх становить 100 тисяч доларів, для менших - 25 тисяч.

Так влада хоче заохоти населення до імунізації.