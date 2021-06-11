У Канаді всі вакциновані проти COVID-19 автоматично стають учасниками мільйонної лотереї [ Редактировать ]
Зробив щеплення - отримай приз.
У канадській провінції Манітоба всі вакциновані проти COVID-19 автоматично стають учасниками лотереї. Призовий фонд - понад півтора мільйона доларів. Про це заявив прем'єр-міністр регіону.
За його словами, розіграш триватиме у два етапи. Перший - для тих, хто отримав одну дозу вакцини, фінал - для повністю щеплених. Сума можливого виграшу для повнолітніх становить 100 тисяч доларів, для менших - 25 тисяч.
Так влада хоче заохоти населення до імунізації.
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