У США вибухнула вантажівка з нелегальною піротехнікою [ Редактировать ]
У США вибухнула вантажівка, яка перевозила понад дві тонни нелегальної піротехніки. Постраждали щонайменше 17 людей, їх ушпиталили. Ударна хвиля пошкодила будівлі й припарковані авто. Мешканців найближчих будинків - тимчасово евакуювали.
За підозрою в неналежному зберіганні піротехнічних виробів затримали одну людину. Водночас про точні причини вибуху - наразі не повідомляють.
Майкл Мур, поліцейський:
Наразі ми не розуміємо, що саме сталося всередині вантажівки. Однак з'ясовуємо деталі. Багато людей сприймає феєрверки лише як розвагу. Втім, цей інцидент показав, що може статися, якщо такі речі потрапляють до рук незаконних торговців, які до того ж не дотримуються умов зберігання
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