Курс валют на 2 июля [ Редактировать ]
На пятницу, 2 июля, Национальный банк Украины понизил курс гривны более чем на 15 копеек по отношению к доллару и на 17 копеек к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Таким образом, официальные курсы доллара и евро усилили рост после резкого снижения на прошлой неделе.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США – 2738,41 гривен (+0,1566 грн);
- 100 евро – 3252,27 гривен (+0,1764 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже поднялся на 7 копеек – до 27,37 гривен за доллар. Курс в покупке подскочил также на 7 копеек – до 27,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек – до 32,51 гривен за евро.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
На среду, 23 июня 2021 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс основных валют
На вторник, 29 июня 2021 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют
Верховная Рада Украины планирует повысить налоги для украинцев
В четверг, 1 июля, Верховная Рада приняла за основу законопроект, согласно которому в Украине могут ужесточить наказание за незаконные действия с платежными картами и электронными деньгами
Зарплаты в Украине падают второй месяц подряд