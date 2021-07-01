На пятницу, 2 июля, Национальный банк Украины понизил курс гривны более чем на 15 копеек по отношению к доллару и на 17 копеек к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Таким образом, официальные курсы доллара и евро усилили рост после резкого снижения на прошлой неделе.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2738,41 гривен (+0,1566 грн);

100 евро – 3252,27 гривен (+0,1764 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже поднялся на 7 копеек – до 27,37 гривен за доллар. Курс в покупке подскочил также на 7 копеек – до 27,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек – до 32,51 гривен за евро.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.