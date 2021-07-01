Нові ціни на газ, але старі на електрику. А ще перераховані пенсії та аліменти. Відсьогодні в Україні низка змін і нововведень.

Так, з липня ще на 10 відсотків здорожчає газ. Нафтогаз відтепер продає кубометр по 13 гривень. Тоді як річний фіксований тариф майже 8. А от електрика поки не подорожчає. Принаймні до серпня - платитимемо гривню шістдесят вісім за кіловат.

А ще відсьогодні майже на п'ять відсотків зростає прожитковий мінімум. Це означає, що зростають і соцвиплати. Також мільйону пенсіонерів проіндексують пенсії. Їм докинуть по 100 гривень.