Украина получит 2 млн доз вакцины Moderna: когда ждать помощь [ Редактировать ]
В четверг, 1 июля, на встрече с журналистами министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о том, что Украина ожидает 2 млн доз вакцины Moderna. Ее передадут Соединенные Штаты по глобальному механизму COVAX.
По его словам, поставка ожидается в июле.
Мы договорились с США - они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX, через COVAX мы подписывали все документы.
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