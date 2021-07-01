В четверг, 1 июля, на встрече с журналистами министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о том, что Украина ожидает 2 млн доз вакцины Moderna. Ее передадут Соединенные Штаты по глобальному механизму COVAX.

По его словам, поставка ожидается в июле.

Мы договорились с США - они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX, через COVAX мы подписывали все документы.

Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.