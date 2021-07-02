Єгипет оновив правила в'їзду для іноземних туристів [ Редактировать ]
Єгипет оновив правила в'їзду. Туристи, які прибувають з країн підвищеного ризику, як-от: Індія чи Бразилія мають надати сертифікати про вакцинацію та пройти швидкий ПЛР-тест, а в разі позитивного результату - звернутися до медзакладу.
У туристів з решти країн вимагатимуть сертифікат щеплень з QR-кодом будь-якою вакциною схваленою ВООЗ, або негативний ПЛР-тест.
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Такий документ має містити спеціальний QR-код, який і вкаже на вакцинацію. Імунізуватися потрібно однією з шести вакцин, які схвалили Єгипет і ВООЗ, щонайменше за два тижні до прибуття
Імунізуватися потрібно однією з шести вакцин, які схвалили Єгипет і ВООЗ, щонайменше за два тижні до прибуття. Для тих туристів, що не мають сертифіката, кордон теж відкритий