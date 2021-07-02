У Лондоні напередодні урочисто відкрили пам'ятник принцесі Діані. 1 липня їй виповнилося б 60 років. Для встановлення статуї обрали "Затонулий садок" у Кенсингтонському палаці - улюблене місце відпочинку принцеси Вельської.

Діану Спенсер, яка була відомою благодійницею, зобразили в оточенні дітей. У церемонії взяли участь її сини - принци Вільям та Гаррі. Молодший для цього спеціально прилетів з Америки.