У Лондоні урочисто відкрили пам'ятник принцесі Діані [ Редактировать ]
У Лондоні напередодні урочисто відкрили пам'ятник принцесі Діані. 1 липня їй виповнилося б 60 років. Для встановлення статуї обрали "Затонулий садок" у Кенсингтонському палаці - улюблене місце відпочинку принцеси Вельської.
Діану Спенсер, яка була відомою благодійницею, зобразили в оточенні дітей. У церемонії взяли участь її сини - принци Вільям та Гаррі. Молодший для цього спеціально прилетів з Америки.
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