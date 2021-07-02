Сегодня в силу вступил закон, по которому иностранные интернет-компании будут платить 20% НДС в Украине. Полностью так называемый закон "о налоге на Google" вступит в силу с 1 января 2022 года. Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".

В законе прописано, что нерезиденты будут включены в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость в Украине. Регистрация плательщика НДС для нерезидентов будет упрощенной и удаленной (на специально разработанном веб-портале).

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев отмечал, что такие гиганты как Facebook, Viber и другие не платят НДС. По подсчетам государственный бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд гривен.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Из него с января 2022 года исключат норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за свой счет.

Закон определяет перечень электронных услуг.

Освобождаются от налогообложения НДС операции по поставке образовательных услуг. Речь идет о доступе к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в интернете из отраслей знаний и специальностей, по которым готовят соискателей высшего образования, проведение и предоставление которых не требует участия человека, в том числе путем предоставления доступа к виртуальным классам, образовательным ресурсам, в которых ученики (слушатели) выполняют задания онлайн, а оценки выставляются автоматически.

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