На сервисе объявлений OLX начали разводить продавцов через липовые ссылки для получения денег. На крючок бессовестных "покупателей" попалась и журналист "Подробностей" Карина.

Женщина разместила объявление на сайте о продаже коляски. Спустя некоторое время в Viber с ней связалась потенциальный покупатель, чтобы выяснить детали, которые ее интересовали.

"Она спросила о состоянии коляски, готова ли я отправить ее по почте во Львов. Через время она написала, что отправила мне всю сумму за коляску и ее мне нужно получить через ОLX. И тут она скидывает мне ссылку, которая не отличается оформлением от сайта OLX. Я на нее захожу, там указана сумма, которую она перевела и адрес отправителя. Для этого я должна была ввести данные карты, что я и начала делать", - рассказывает Карина.

Девушка отметила, что сначала данные ее карты сервис не принимал. Она решила обратиться в техподдержку по той же ссылке.

"Там мне сказали, что на карте должны быть средства: не меньше тысячи гривен. Я даже перевела с другой карты на эту "нужную" сумму. В течении 5 минут у меня сняло 975 грн со счета на "Partimatch". Я написала этой девушке, однако она начала говорить, что к этому отношения не имеет", - говорит женщина.

После того, как Карина догадалась проверить ссылку, которую прислала ей девушка, оказалось, что эта ссылка никакого отношения к OLX не имеет.

"Тут мне в Viber приходит сообщение от абонента "OLX". Мне написали, что им известно, что с моей карты были сняты средства, так как им пришла зафиксированная ошибка. Они предложили сделать мне возврат с условием, что я пришлю другую карту", - подытожила девушка.

Киевлянка отмечает, что позже с ней связался еще один "покупатель", который пытался точно таким же образом обмануть продавца на деньги. Отсюда следует, что схема очень популярна.

Будьте бдительны и всегда проверяйте покупателей на надежность!

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