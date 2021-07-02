В Уганде мошенник "вакцинировал" людей водой из-под крана. Мужчина обманул около 800 человек, сообщает издание "Час дій".

Отмечается, что вместо вакцины от коронавируса злоумышленник использовал обычную воду.

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Мужчина называл себя врачом и брал около 50 долларов за укол. Поверили ему около 800 человек. И некоторые из них, по словам местных чиновников, позже заболели COVID-19 и умерли.

Мошеннику помогали две медсестры, их уже задержали. Однако сам он - еще в бегах.

Ранее мы писали о том, что в Турции запустили беспрецедентную схему вакцинации от коронавируса. В стране используют для иммунизации препараты Pfizer и Sinovac.

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