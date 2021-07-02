Каплін розповів, як захистити селян від захоплення українського ринку землі [ Редактировать ]
Народний депутат Верховної Ради України 7-8 скликання Сергій Каплін, розповів, як захистити селян від великих олігархічних груп, через новий закон про ринок землі.
"Склалась неприйнятна модель, абсолютно дикого капіталізму, коли сюди приїдуть великі крупні корпорації, з яких створять всі вигідні умови, і через свої Лобівські групи будуть створювати програму захоплення українського ринку землі. Однозначно. Потрібно сьогодні селянами захищати. Пропоную, наприклад ОПЗЖ внести законопроєкт про земельного омбудсмена, створити службу і захищати кожну сім'ю і селянина від великих олігархічних груп", - каже Каплін.
Каплін додав, що готовий включитися в роботу, на підтримку селян.
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