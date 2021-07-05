На Азовском море без света остались 110 баз отдыха (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В результате сильного ветра, дождей и гроз без электроэнергии остались 29 населенных пунктов в четырех областях Украины. Больше всего пострадала Киевская область. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Какие регионы пострадали от непогоды и остались без электроэнергии:
- Киевская область - 20;
- Донецкая область - 5;
- Запорожская - 3;
- Кировоградская - 1.
Вечером 4 июля в результате кратковременного интенсивного дождя и порывов ветра без света остались 110 баз отдыха Бердянской косы, что на Азовском море в Запорожской области. Отдыхающим удалось снять ураган на курорте.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Кирилловке на Азовском море отдыхающих атакуют опасные насекомые - кольчатые сколопендры и морские блохи.
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