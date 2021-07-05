В результате сильного ветра, дождей и гроз без электроэнергии остались 29 населенных пунктов в четырех областях Украины. Больше всего пострадала Киевская область. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Какие регионы пострадали от непогоды и остались без электроэнергии:

Киевская область - 20;

Донецкая область - 5;

Запорожская - 3;

Кировоградская - 1.

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Вечером 4 июля в результате кратковременного интенсивного дождя и порывов ветра без света остались 110 баз отдыха Бердянской косы, что на Азовском море в Запорожской области. Отдыхающим удалось снять ураган на курорте.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Кирилловке на Азовском море отдыхающих атакуют опасные насекомые - кольчатые сколопендры и морские блохи.