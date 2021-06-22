В этом году на пляжах Азовского моря отдыхающих снова атакуют бокоплавы, или морские блохи. В частности, эти морские создания не дают людям спокойно купаться на одном из пляжей Бердянска Запорожской области.

В 2020 году бокоплавы не давали покоя курортникам в Кирилловке, пишет t.ks.ua.

Морские блохи - одни из самых распространенных плотоядных ракообразных. Их размеры 0,5-25 сантиметров, тело в большинстве сплюснуто по бокам, коричневого цвета. Они встречаются в морях и океанах по всему миру.

На пляжах очень много маленьких бокоплавов. Эти мелкие ракообразные кусаются в воде, а их укусы похожи на комариные. Сначала кажется, что к телу прилипли водоросли. Однако, это не так. Через некоторое время места укусов увеличиваются до красных пятен на коже.

Укусы морской блохи

Укусы бокоплавов вызывают аллергическую реакцию. Чтобы уменьшить вероятность укуса, врачи советуют нанести крем от загара или любой противоожоговый с маслянистым содержимым. Это послужит своеобразным барьером. Также после того, как покупаетесь в море, необходимо сразу обтереть кожу полотенцем, чтобы убрать из кожи ракообразных.

Ранее мы писали о том, что под Херсоном браконьеры вылавливали редчайшие виды морских жителей.

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