Для украинцев открыта граница с Беларусью - Кулеба [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Александра Лукашенко о закрытии Беларусью границы с Украиной. По его словам, наши граждане могут ее пересекать.
Об этом он рассказал в ходе форума "Украина 30. Международная политика".
"Заявления его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдут ни один факт-чекинг потому, что это просто не соответствует действительности, как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, на сейчас граница работает", - заверил министр.
"Подробности" сообщали, что Беларусь закрывает границу с Украиной. Такое поручение Лукашенко дал белорусским пограничникам.
Также ранее Лукашенко заявил о "тающем" суверенитете Украины.
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