Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Александра Лукашенко о закрытии Беларусью границы с Украиной. По его словам, наши граждане могут ее пересекать.

Об этом он рассказал в ходе форума "Украина 30. Международная политика".

"Заявления его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдут ни один факт-чекинг потому, что это просто не соответствует действительности, как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, на сейчас граница работает", - заверил министр.

"Подробности" сообщали, что Беларусь закрывает границу с Украиной. Такое поручение Лукашенко дал белорусским пограничникам.

Также ранее Лукашенко заявил о "тающем" суверенитете Украины.