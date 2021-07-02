Беларусь закрывает границу с Украиной [ Редактировать ]
Александр Лукашенко заявил, что граница Беларуси с Украиной будет полностью перекрыта. Такое поручение он дал белорусским пограничникам.
"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил Лукашенко.
В то же время источник "Подробностей" в Госпогранслужбе Украины заявил, что пока никто не получал информации от Беларуси о намерении закрыть границу с Украиной.
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