Александр Лукашенко заявил, что граница Беларуси с Украиной будет полностью перекрыта. Такое поручение он дал белорусским пограничникам.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил Лукашенко.

В то же время источник "Подробностей" в Госпогранслужбе Украины заявил, что пока никто не получал информации от Беларуси о намерении закрыть границу с Украиной.

Ранее Лукашенко заявил о "тающем" суверенитете Украины.