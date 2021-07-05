У Турції спостерігали торнадо поблизу берегів [ Редактировать ]
Поблизу берегів Туреччини помітили торнадо. Смерч виник у Чорному морі біля узбережжя населеного пункту Чакраз на півночі країни та викликав неабияку паніку серед місцевого населення.
Торнадо спостерігали лише за триста метрів від берега. Попри хвилювання місцевих, за 15 хвилин смерч зник у морі, не досягнувши суходолу.
по теме
Торнадо спостерігали лише за триста метрів від берега. Попри хвилювання місцевих, за 15 хвилин смерч зник у морі, не досягнувши суходолу
Під руїнами житлових будинків можуть бути люди. До рятувальних робіт залучили навіть військових. Сильні торнадо - рідкісне явище в Чехії
Чоловік саме облітав вихор на своєму планері. Каже, спершу небо було ясним, як раптом на шляху утворився коловорот. Пілот виклав ролик у соцмережі, відео вже стало вірусним
Зливи з грозами пройшлися півднем та центром країни. У Дніпрі кульові блискавки влучили в кілька будинків. Потужний вітер повалив дерева, обірвав лінії електропередач
У кількох районах повалило дерева та стовпи. Комунальні служби почали відкачувати воду. Метеорологи попереджають, дощі триватимуть ще кілька днів