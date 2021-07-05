Авіакатастрофа на Філіппінах: загинули щонайменше 50 людей [ Редактировать ]
Щонайменше 50 людей загинули, іще майже стільки ж травмувалися - внаслідок авіатрощі військово-транспортного літака на Філіппінах.
Більшість постраждалих - новобранці, які щойно закінчили військову підготовку та прямували до нового місця дислокації. Рятувально-пошукова операція триває. Причини аварії з'ясовують.
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