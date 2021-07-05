В Украину вернется знойная жара с 8 июля. На территорию страны распространит свое влияние антициклон Cornelieke.

Синоптики отметили, что погода изменит свой характер - станет жарче и осадки прекратятся по всем областям. В конце недели дневные максимумы температуры в Украине составят +28+33.

Cиноптики объяснили грозовые дожди в Украине, в стране сейчас действует циклон и это атмосферное образование способствует неустойчивой погоде с кратковременными дождями и грозами во многих областях страны.

Наибольшим образом подвергаются его влиянию южные и центральные области. В частности в Одесской области за прошедшие сутки выпало аж 72 мм осадков.

Читайте также, на территории Украины в связи с непогодой было обесточено 109 населенных пунктов в 6 регионах страны. В Сумской области - пострадали 37 населенных пунктов, Днепропетровской области - 33, Донецкой области - 13, Запорожской области - 12, Киевской области - 7 и Черниговской области - 7.

Кроме того, на Киевскую область обрушилось рекордное количество осадков, что привело к прорыву дамб. В Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, но большое количество воды усложняет работу специалистам.

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