На территории Украины в вязи с непогодой было обесточено 109 населенных пунктов в 6 регионах страны. Такая ситуация возникла в связи с сильными ливнями.

По состоянию на 7 утра, 28 июня, из-за осложнения погодных условий системы защиты ЛЭП в аварийном режиме отключили подачу электроэнергии в пострадавших регионах.

Отмечается, что Сумской области - пострадали 37 населенных пунктов, Днепропетровской области - 33, Донецкой области - 13, Запорожской области - 12, Киевской области - 7 и Черниговской области - 7. В настоящее время энергоснабжение восстанавливают аварийные бригады.

Читайте также, по всей Украине объявлено штормовое предупреждение. В горных районах существует угроза схода селевых потоков, на реках Карпатского региона вероятны подъемы уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями. Из-за этого возможны подтопления.

Кроме того, на 28 июня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики на День Конституции прогнозируют грозы и местами град, в северных, центральных и южных областях местами ожидаются сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с.

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