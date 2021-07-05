Суд по-новому. Нову інтегровану рецепцію презентували у Вишгородському райсуді. Це, коли всі послуги надаватимуться в одному місці. Про переваги так званого "єдиного вікна" Анна Каменєва розкаже.

Судівський квест і біганина різними кабінетами тепер у минулому. В Вишгородському районному суді презентували інтегровану рецепцію, де громадянам надаватимуть різні послуги.

Ірина Котлярова, голова Вишгородського районного суду Київської області:

Були відповідальні різні особи. Це канцелярія суду була кримінальна, цивільна, адміністративна. Шо витрачався час у людини на подачу таких документів. По друге в нас не будо електронного обігу таких документів і людина повинна була спочатку прийти в паперовому виді подати заяву, через деякий час, прийти в подальшому ознайомитися, якщо потрібно було з ними. Зараз ми намагаємось більш оперативно на одній рецепції надати всі ці послуги.

Також у суді вже відремонтували зали засідань та відкрили кабінет для відвідувачів із дітьми. Чергуватимуть тут і волонтери. А громадян за цією рецепцією чекають вже завтра. Запрацювала вона в рамках проекту ЄС "право-justice".

Анна Адамська-Галлант, міжнародна експертка проєкту ЄС "Право-justice":

650 тисяч грн - це було на цей суд допомога з боку нашого проекту, як ми говорим про матеріальну. Суд в Лозова - це також наш модельний суд, вони запроваджують таку інтегровану рецепцію, галицький суд міста Львова.

Ремі Дюфло, в.о. голови представництва ЄС в Україні:

Ініціатива модельний суд дає результати безспосередньо для громадян України, полегшуючи доступ до судової системи. Рівень довіри суспільства до судової влади в Україні поки не дуже високий. Тому можливість отримати легкий зрозумілий доступ до суду - сприяє зростанню цієї довіри.

Загалом в рамках проекту, міжнародні експерти співпрацюють з сімома десятками українських судів. Але сподіваються, що досвід колег в реформуванні і відкритості - перейматимуть й інші суди.