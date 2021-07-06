У Туреччині дитина загинула на туристичному катері [ Редактировать ]
Дворічна дитина загинула на турецькому курорті Фетхіє внаслідок аварії туристичного катера. Човен із майже чотирма десятками людей на борту вирушив на щоденну екскурсію, але за 15 метрів від берега почав тонути.
У корпусі утворилася пробоїна. Пасажири вистрибували в море. Кільком допомогли дістатися берега відпочивальники з пляжу й берегова охорона.
Трьох людей доправили в лікарню. Дворічного хлопчика, який із батьками прилетів із Франції, медики врятувати не змогли.
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