Відтепер відмовитися від пластику повинні будуть усі заклади харчування в країнах ЄС

У ЄС набула чинності директива, яка забороняє виробництво і продаж певних видів одноразової пластикової продукції на кшталт посуду та столового приладдя. Які ще вироби потрапили під заборону - розкаже Тетяна Логунова.

Жодних пластикових стаканчиків чи тарілок. Вже більше року у цьому берлінському бістро їжу та напої "на виніс" пакують у контейнери багаторазового використання. За посуд клієнт платить додатково один євро. Приносить посуд назад - гроші повертають.

Сандра Хірш, власниця бістро:

Ми почали використовувати ці контейнери ще під час першого локдауну, коли зрозуміли, що у найближчі місяці будемо працювати виключно на "виніс". Наші клієнти чекали від нас концепції, яка допоможе відмовитися від пластику.

Відтепер відмовитися від пластику повинні будуть усі заклади харчування в країнах ЄС. Кілька днів тому набула чинності директива, яка забороняє виробництво певних видів пластикової продукції.

Сандра Хірш, власниця бістро:

Буває, що приходять клієнти, які просять одноразовий пластиковий посуд. Кажуть, що нескоро знову будуть у нашому районі і не зможуть повернути контейнери назад. Тоді ми пояснюємо, що тепер посуд можна здати і в інших закладах. Тому що така система працює на всій території Німеччини. І нам вдається їх переконати.

Постійних клієнтів і переконувати не треба.

Бербель Маух, клієнтка:

Добре, що це питання врегулювали законодавчо. Тепер люди будуть змушені менше використовувати пластик. Супер.

Відповідну директиву Європарламент ухвалив ще три роки тому. Утім, дав країнам ЄС час підготуватися до відмови від пластику.

Одноразовий пластиковий посуд та столове приладдя. Крім них, під заборону потрапила ще низка виробів. А саме: ватні палички, соломинки для напоїв, палички для розмішування напоїв і повітряних кульок.

Екологи заборону схвалюють. Утім, закликають уважно стежити за продуктами, які замінять одноразовий пластик.

Томас Фішер експерт німецької організації із захисту довкілля:

Важливо не замінити одноразовий пластик на одноразові упаковки, виготовлені із алюмінію, картону чи пальмового листя. Бо це нічого не змінить. Сміття не стане менше ані на грам.

Політики ж називають директиву важливим кроком у боротьбі зі забрудненням довкілля. Адже заборонені віднині предмети складають 80% сміття, яке потрапляє в моря та океани.