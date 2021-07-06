В Украине обнаружили 541 новый случай коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Киеве, Одесской и Киевской областях.

За сутки

В Украине госпитализировали 266 человек; умерли 20 пациентов, а выздоровели - 1086 человек. Протестовали методом ПЦР - 20 151 человека, методом ИФА - 8271 человека, экспресс-тестами - 12 095 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

За все время пандемии

В Украине заболели 2 238 364 человека; выздоровели 2 172 687 человек; летальных случаев - 52 504.

Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.

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