Во вторник утром, 6 июля, на проспекте Победы в Киеве произошло ДТП. Авария случилась в районе Шулявки.

По предварительной информации, Mazda вылетела с дороги в столб, автомобиль полностью смят. Водитель в критическом состоянии доставлен в реанимацию.

На месте работали спасатели ГСЧС, медики, выехала следственно-оперативная группа.

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