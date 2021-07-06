На Шулявке Mazda "слетела" с дороги в столб (видео) [ Редактировать ]
Во вторник утром, 6 июля, на проспекте Победы в Киеве произошло ДТП. Авария случилась в районе Шулявки.
По предварительной информации, Mazda вылетела с дороги в столб, автомобиль полностью смят. Водитель в критическом состоянии доставлен в реанимацию.
На месте работали спасатели ГСЧС, медики, выехала следственно-оперативная группа.
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