В Киеве внезапно "оживший" автомобиль попал в ДТП (видео) [ Редактировать ]
В столице на улице Васильковской микроавтобус самостоятельно выехал с места парковки и начал движение задним ходом, чем создал высокую опасность возникновения дорожно-транспортного происшествия с другими транспортными средствами.
Неуправляемый автомобиль Volkswagen пересек шестиполосную трассу, после чего врезался в забор. Согласно данным правоохранителей, водитель, покидая транспортное средство, забыл поставить его на ручной тормоз, вследствие чего тот и начал неконтролируемое движение.
Отмечается, что полицейские составили против шофера административный протокол по факту нарушения Правил дорожного движения, приведшее к ДТП. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
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