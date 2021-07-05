В столице на улице Васильковской микроавтобус самостоятельно выехал с места парковки и начал движение задним ходом, чем создал высокую опасность возникновения дорожно-транспортного происшествия с другими транспортными средствами.

Неуправляемый автомобиль Volkswagen пересек шестиполосную трассу, после чего врезался в забор. Согласно данным правоохранителей, водитель, покидая транспортное средство, забыл поставить его на ручной тормоз, вследствие чего тот и начал неконтролируемое движение.

Отмечается, что полицейские составили против шофера административный протокол по факту нарушения Правил дорожного движения, приведшее к ДТП. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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