В МОЗ назвали главную опасность штамма Дельта [ Редактировать ]
Штамм коронавируса Дельта довольно быстро передается от человека к человеку. Как объяснил в интервью одному из украинских телеканалов главный санврач страны Игорь Кузин, у инфицированных этим штаммом чаще возникает дыхательная недостаточность, человек будет нуждаться в кислороде или пребывании в палате интенсивной терапии.
"Страны, которые сейчас столкнулись с этим штаммом, регистрируют не только цифры повышения уровня заболеваемости, но и значительный рост нагрузки на интенсивные палаты лечения. И это является ключевым с точки зрения противодействия этому вирусу", - объяснил Кузин.
Кроме того, по его словам, некоторые страны также сообщали, что потенциально мутировавший вирус Дельта может влиять на эффективность вакцины.
"По имеющимся сейчас данным, инфицирование этот штаммом действительно может пробивать защиту организма от вакцины. Он снижает эффективность той или иной вакцины. Однако это снижение варьируется в пределах от 5% до 7%. То есть, если мы говорили, что вакцина защищает на 80%, то при инфицировании Дельтой - это 72-73%", - объяснил санврач.
Вакцинация любым препаратом, который сейчас разрешен и используется в мире, будет защищать от риска госпитализации или смерти от коронавируса, резюмировал Кузин.
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