В КГГА анонсировали пересмотр тарифов на отопление. Предпосылкой этого является новая предложенная "Нафтогазом" фиксированная цена на газ. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петра Пантелеева.

По его словам, цена на природный газ стремительно растет.

"Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но эта цена выше, чем была в предыдущих тарифах. Есть объективная предпосылка для пересмотра тарифов, для их относительного увеличения", - заявил он.

Пантелеев заявил, что Украина имеет собственную добычу газа и цена на собственный газ не превышает 4000 гривен за тысячу кубов.

"Предлагаем условно определить газ собственной добычи как газ социального назначения, который будет использоваться для предприятий теплоснабжения", - заявил он.

Ранее в июне "Нафтогаз" повысила цену на газ до 11,94 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.