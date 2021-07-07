Президента Гаити убили в собственной резиденции [ Редактировать ]
В ночь на среду, 7 июля, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Об этом сообщает местный портал Juno7.
Отмечается, что примерно в час ночи группа неизвестных, часть из которых говорила по-испански, напала на резиденцию Моиза и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.
И.о. премьер-министра Клод Жозеф подтвердил информацию и призвал население к спокойствию.
"Ситуация в сфере безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити. Принимаются все меры, чтобы гарантировать преемственность государства и защитить нацию", - заявил он.
К слову, Моиз возглавлял страну с февраля 2017 года.
Ранее сообщалось, что в Амстердаме на улице расстреляли известного журналиста.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". І додав, цитую, "неможливо одночасно говорити про один народ і відкрито захоплювати наші території
За інформацією ЗМІ, зараз перший Президент України почувається добре
В среду,7 июля, сотрудник отряда "Корд" рассказывает подробности задержания стрелка в Голосеевском районе Киева
Невідомий відкрив вогонь з одного з будинків, в результаті постраждали двоє правоохоронців
В среду, 7 июля, в Киеве, на Голосеевском проспекте произошла стрельба