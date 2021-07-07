В ночь на среду, 7 июля, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Об этом сообщает местный портал Juno7.

Отмечается, что примерно в час ночи группа неизвестных, часть из которых говорила по-испански, напала на резиденцию Моиза и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны.

И.о. премьер-министра Клод Жозеф подтвердил информацию и призвал население к спокойствию.

"Ситуация в сфере безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити. Принимаются все меры, чтобы гарантировать преемственность государства и защитить нацию", - заявил он.

К слову, Моиз возглавлял страну с февраля 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме на улице расстреляли известного журналиста.

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