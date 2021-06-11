В Москве на Красной площади застрелился мужчина [ Редактировать ]
В Москве на Красной площади мужчина выстрелил себе в голову. Такой поступок он совершил в ходе одиночной акции протеста. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Он провозгласив манифест, после чего сделал несколько выстрелов.
"Акционист Павел Крисевич выстрелил себе в голову на Красной площади. Перед этим он сделал два предупредительных выстрела в воздух, а потом себе в голову. Его тут же повалила и увела полиция", - говорится в сообщении.
Перед акцией Крисевич поделился с Readovka своим манифестом, который заканчивался фразой: "Перед кремлевским занавесом последует выстрел".
Ранее сообщалось, что солдат застрелился из-за долга в 25 тысяч. Также мы писали о том, что в Киеве злоумышленник расстрелял военного возле супермаркета.
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