Хакеры взломали соцсеть Трампа и похитили данные 90 тыс. пользователей [ Редактировать ]
Хакеры взломали социальную сеть экс-президента США Дональда Трампа - Gettr и похитили конфиденциальные данные более 90 тысяч пользователей.
Пользователь одного из хакерских форумов опубликовал базу данных, в которой, по его словам, собрана информация о всех пользователях Gettr, сообщает Vice.
Отмечается, что хакеры похитили адреса электронной почты, имена пользователей, а также информацию о статусе и месте их пребывания.
Один из пользователей социальной сети подтвердил, что его данные действительно присутствуют в базе данных, опубликованной хакером. Тем не менее, достоверно неизвестно, содержит ли список данные всех пользователей социальной сети.
Threat actors were able to take advantage of bad API implemented on Trump's recent social media platform, Gettr (@GettrOfficial).— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) July 6, 2021
This allowed them to extract usernames, names, bios, bdays, but most importantly, the emails which were supposed to be private, of over 85,000 users. pic.twitter.com/NsKyz9zHmQ
Эксперты отмечают, что этот инцидент стоит рассматривать как утечку данных, и он должен быть изучен регулирующими органами. Gettr пока не прокомментировала ситуацию.
В свою очередь, исследователи проанализировали API Gettr и заявили, что он содержит массу ошибок, что делает социальную сеть легкой мишенью для злоумышленников. Выдвигаются предположения, что вскоре кто-то может полностью очистить весь контент веб-сайта.
Ранее сообщалось, что соцсети продолжают "банить" Трампа. Так, Facebook удалил интервью с экс-президентом.
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