Стоимость главной мировой криптовалюты Bitcoin подскочила 9,3% - до $39 372 после того, как американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск сообщил в Twitter, что его компания Tesla снова начнет продавать электромобили за биткойны.

Но выдвинул условие: криптовалюта должна быть произведена из 50% "зеленой" энергии из возобновляемой энергии.

Таким образом основателю технологических компаний Tesla и SpaceX отреагировал на публикацию издания Cointelegraph, в котором утверждается, что недавние твиты Илона Маска о биткойне должны стать объектом расследования со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Миллиардера обвиняют в том, что в своими заявлениями сознательно влияет на курс криптовалюты. Еще раньше ему пригрозила группировка хакеров Anonymous.

18 мая китайские власти запретили финансовым учреждениям и платежным сервисам проводить операции с криптовалютой. Народный банк КНР заявил, что виртуальные валюты не могут использоваться в качестве платежного средства.

Это, как и отказ Tesla продавать электромобили за биткойны, спровоцировало обвал рынка криптовалют. Стоимость ведущих цифровых валют упала на 44-64%, а суммарная капитализация рынка обрушилась более чем на $1,2 трлн.

По данным CoinMarketCap, по состоянию на 10:00 по Киеву биткойн торговался на уровне $39 535 за "монету", что на 12% выше, чем днем ранее.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.

По задумке разработчиков, эмиссия биткойнов прекратится, когда будет добыто 21 млн "монет". Предположительно это состоится в 2140 году.

На долю биткойна приходится 71,7% всего мирового рынка криптовалют.

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