Соцсети продолжают "банить" Трампа: Facebook удалил интервью с экс-президентом [ Редактировать ]
Компания Facebook удалила со своей соцсети тизер интервью с 45-м президентом США Дональдом Трампом и планирует в дальнейшем блокировать подобный видео и аудиоконтент с ним.
В компании пояснили, что аккаунты Трампа заблокированы как в Facebook, так и в Instagram. В связи с этим будут и впредь удаляться любые материалы с голосом Трампа. Также будут накладываться дополнительные ограничения на аккаунты, которые распространяют такой контент.
30 марта бывший президент США Дональд Трамп и его жена Мелания запустили сайт 45-го американского президента, с помощью которого они смогут вести коммуникацию со своими сторонниками.
Напомним, что после штурма Капитолия, устроенного сторонниками Трампа в начале января, Facebook, Instagram и YouTube временно заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Twitter навсегда "забанил" экс-президента.
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